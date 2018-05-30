Стальные нервы: модель не соблазнила гаишников

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении лишенной прав известной «инстаграмщицы» Киры Майер, которая попалась за рулем и не сумела «договориться» с гаишниками . Девушка напала на инспекторов: царапалась и брыкалась. Ее задержали и доставили в участок, где девушка якобы даже пыталась покончить с собой. Майер известна публикацией своих полуобнаженных фото в соцсетях, также ей приписывали роман с певцом Алексеем Воробьевым

Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту нападения на сотрудника ДПС, который остановил Mercedes известной инстаграм-модели Киры Майер. Не имевшая права садиться за руль девушка, применила в отношении полицейского силу.

«Кира Майер стала фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского», — говорится в сообщении СК в мессенджере ««Там-Там»».

Скандальный инцидент произошел 24 мая на Пресненской набережной. Mercedes 24-летней девушки остановил экипаж ДПС. Однако водительского удостоверения у Майер при себе не было — это неудивительно, ее лишили прав еще в конце прошлого года. Понимая, что теперь у нее серьезные проблемы, девушка, по данным паблика Mash, сначала предложила гаишникам «договориться», а в качестве взятки предложила ни много ни мало, саму себя.

Однако сотрудники ГИБДД от предложенной «натуры» отказались и решили составить на нарушительницу административный протокол. Расстроенная таком поворотом модель, как сообщается, тут же сменила тактику и стала вести себя более неадекватно.

«Она кричала, вырывала бумаги, царапалась, брыкалась, проклинала гаишника до седьмого колена и пыталась уехать. Но тщетно — модель скрутили, арестовали на 5 суток, и теперь ей грозит уголовное дело за нападение на полисмена», — смаковали подробности инцидента в паблике.

При этом, по данным паблика, уже в участке Майер якобы попыталась покончить с собой, после чего ей пришлось вызывать бригаду специализированной помощи.

По данным СМИ, Майер лишилась водительских прав в ноябре 2017 года за оставление места ДТП. Детали того происшествия доподлинно неизвестны. По данным всего того же Mash, модель была лишена прав на 15 месяцев.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД Москвы майор полиции Любовь Высоцкая отказалась прокомментировать «Газете.Ru» скандальный инцидент, в том числе эпизод с попыткой Майер предложить себя в качестве взятки сотрудникам. Все вопросы она переадресовала в СК.

Официальный представитель ведомства Юлия Иванова в среду в течение дня была недоступна для комментариев.

Судя по сообщению в «Там-Там», на девушку возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание за такое преступление лишение свободы на срок до пяти лет.

Кира Майер — псевдоним модели, настоящее имя которой предположительно Дарья Цветкова . По данным из открытых источников, девушка родилась и почти всю свою жизнь жила в городе Сарапуле (Удмуртия). Училась в лингвистической гимназии. После окончания школы уехала покорять Москву.

По неподтвержденным данным она закончила престижный РЭУ имени Плеханова. При этом в сети можно найти сведения, что Майер-Цветкова может зарабатывать на жизнь не только с помощью инстаграма, но и оказывая интимные услуги. Однако никаких достоверных сведений на этот счет нет.

Девушка выкладывает на своей страничке в Instagram фотографии, подавляющее большинство которых в нижнем белье и в откровенных позах. На аккаунт Майер подписано более 145 тыс. подписчиков.

Определенную известность ей принесли фотографии совместного отдыха с певцом Алексеем Воробьевым в прошлом году в Дубае. После фотографий, на которых артист массировал ее эффектные ягодицы, паре приписали романтические отношения.

Напомним, что это не единственный случай, когда популярные девушки попадают в скандальный конфликт с инспекторами ГИБДД. «Газета.Ru» уже рассказывала о резонансном инциденте с певицей Юлией Началовой, произошедшим 8 декабря 2017 года.

На западе Москвы Lexus певицы остановили полицейские. Тогда часть конфликта была снята на телефон одним из гаишников, после чего 36-секундная запись попала в сеть. На ней девушка упорно отказывалась от медосвидетельствования на месте. После того, как ей задали вопрос пойдет ли она для прохождения медосвидетельствования к доктору-наркологу, певица также дала отрицательный ответ. Судебное разбирательство затянулось — Началова не являлась в суд и решение откладывалось из-за того, что в суде не присутствовал то инспектор, то другие свидетели и эксперты.

Итогом неожиданно затянувшегося процесса стало достаточно мягкое наказание: лишение прав на срок полтора года со штрафом в 30 тысяч рублей, хотя закон предусматривает срок лишения до двух лет. При этом певица заявляла, что недовольна таким вердиктом. По словам девушки, слова сотрудников ДПС сильно расходились. Девушка утверждала, что гаишники вымогали у нее деньги, однако на вопрос почему она не согласилась пройти медосвидетельствование Началова не смогла дать четкий ответ. Из ее монолога следовало, что девушка испугалась инспекторов и ей не понравилось то, что в прибор, который принесли к ее машине, уже была вставлена одноразовая трубочка.

«Тут все сложилось в совокупности. Это была ночь, я была одна. Справа — лес, слева — строящийся дом. Семь человек с оружием, хамского поведения, окружают мою машину. Первое, что он сделал — начал резко светить фонарем в глаз, просунув руку в открытое время и кричать: «О, все понятно». Я очень напугалась, меня эта ситуация напрягла и было конкретное ощущение, что это было спланировано. Их поведение было рассчитано на то, что кто-то что-то им подвезет.