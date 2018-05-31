Новую Toyota Camry будут собирать из российских комплектующих

Новую Toyota Camry будут собирать из российских комплектующих Компания Toyota, недавно выпустившая на российский авторынок новую генерацию седана D-класса Camry, готовится к наращиванию уровня локализации этой модели в РФ. По словам руководителя ООО «Тойота Мотор» Масаси Исида, до конца нынешнего года две модели бренда Toyota, производящихся на заводе марки в Санкт-Петербурге (RAV4 и Camry), обзаведутся российскими комплектующими.

«Мы готовы к тому, чтобы закупать новые детали у российских поставщиков. Например, мы будем приобретать здесь бензобаки, выхлопные системы и проводку», — заявил господин Исида в интервью изданию «Колеса».

Напомним, что по итогам 2017 года степень локализации производства компании Toyota в России превысила отметку в 30 процентов.