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Новую Toyota Camry будут собирать из российских комплектующих
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Новую Toyota Camry будут собирать из российских комплектующих 

Daily-Motor 58 минут назад
Фото: Daily-Motor
Новую Toyota Camry будут собирать из российских комплектующих Компания Toyota, недавно выпустившая на российский авторынок новую генерацию седана D-класса Camry, готовится к наращиванию уровня локализации этой модели в РФ. По словам руководителя ООО «Тойота Мотор» Масаси Исида, до конца нынешнего года две модели бренда Toyota, производящихся на заводе марки в Санкт-Петербурге (RAV4 и Camry), обзаведутся российскими комплектующими.
«Мы готовы к тому, чтобы закупать новые детали у российских поставщиков. Например, мы будем приобретать здесь бензобаки, выхлопные системы и проводку», — заявил господин Исида в интервью изданию «Колеса».
Напомним, что по итогам 2017 года степень локализации производства компании Toyota в России превысила отметку в 30 процентов.
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