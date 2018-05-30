Toyota Camry получит российскую проводку и бензобак

Японская компания ООО « Тойота Мотор» планирует увеличить степень локализации производства в России.

Мощности бренда работают в нашей стране с 2007 года. Сегодня на заводе в Санкт-Петербурге выпускают две модели по принципу полного цикла — обе занимают две первые строчки в рейтинге российских продаж марки: кроссовер RAV4 (с 2016 года) и Camry — недавно на конвейер встало шестое поколение седана.

По итогам прошлого года уровень локализации производства в стране перешагнул отметку в 30%. Однако, руководство компании не намерено на этом останавливаться. Как сообщил исполнительный директор ООО «Тойота Мотор» Масаси Исида, слова которого приводит портал Колеса.ру , в ближайшее время на моделях бренда появятся новые детали, произведенные в нашей стране.

« (Мы) готовы к тому, чтобы закупать новые детали у российских поставщиков. Например, мы будем приобретать здесь бензобаки, выхлопные системы, проводку», — цитирует автопортал господина Масаси Исида.

Ранее мы сообщали, что «Тойота» не планирует в ближайшее время налаживать в Петербурге выпуск внедорожника Land Cruiser Prado, не смотря на то, что модель уверенно занимает третью строчку внутри бренда по продажам на российском авторынке.