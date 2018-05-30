Какую машину купить: 13 летних новинок на любой кошелек

Для скудеющего российского рынка каждая новинка — манна небесная. Чего ждать летом 2018 года?

Свежих машин ожидается немного, но они отметятся и в бюджетном, и в премиальном сегменте, так что обидно никому не будет.

На июль запланирован старт продаж настоящей гордости АвтоВАЗа — «паркетника» Lada Vesta Cross.

Как говорится, во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень практично — дорожный просвет увеличен до 203 мм, а нижний периметр кузова закрыт пластиковым обвесом. В гамму войдет мотор объемом 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), которые будут работать в паре с «механикой» либо с «роботом». Комплектации и цены новинки уже известны.

Следующая на очереди — обновленная Granta. По некоторым данным, модернизированная линейка будет отличаться X-образным «фейсом», получит слегка видоизмененную корму и в целом преобразится в более стремительном ключе.

О технических метаморфозах пока не сообщается. Всю правду о рестайлинговой «Гранте» мы, как ожидается, узнаем в августе на Московском автосалоне или, быть может, даже раньше.

К июню в дилерские центры подоспеет «Патриот», да не простой, а… футбольный.

Спецверсия, посвященная Чемпионату мира создана на базе комплектации «Престиж», но будет отличаться особым темно-синим окрасом, шильдиками, наклейками и прочей футбольной атрибутикой. Цена — 995 тысяч рублей против 919 тысяч у стандартного внедорожника в формате «Престиж».

Chery Tiggo 4 Очень симпатичный паркетник от китайской марки, которая, наконец, обретает свое «лицо», показали на Шанхайском мотор-шоу в апреле прошлого года.

Планы привезти новинку ориентировочно в третьем квартале 2018-го озвучивались еще под занавес прошлого года и, надеемся, все пройдет по расписанию. «Четверка» вторгнется в сегмент субкомпактных кроссоверов и по китайской традиции предложит лишь монопривод. Зато в арсенал войдет шасси от Tiggo 7 с задней многорычажной подвеской, 1,5-литровый наддувный двигатель мощностью 147 л.с., агрегатированный с вариатором и очень приятный глазу салон.

Geely Emgrand X7 В российском офисе компании подтвердили планы вывести привезти обновленный кроссовер Emgrand X7, но сроки не назвали. По некоторым данным, торжественный момент может произойти как раз летом. Кстати, в апреле Geely представила официальные изображения кроссовера Vision X6, который мы знаем, как X7, так что теперь есть четкое представление о внешности гостя из Поднебесной.

Это уже третий рестайлинг «китайца», в ходе которого он обрел передок в новомодном фирменном стиле, подретушированный салон (в частности, изменен руль, панель приборов и центральная консоль). По информации китайских СМИ, прежний мотор объемом 1,3 л с турбонагнетателем сменила 1,4-литровая «турбочетверка», развивающая 133 л.с. и 215 Нм, а также атмосферник «один и восемь» (133 л.с. и 170 Нм). Привод лишь передний.

DS 7 Crossback

Интереснейший, истинно французский автомобиль с нетривиальным дизайном экстерьера и особенно интерьера!

У нас он появится во второй половине года и, не исключено, что летом. В базе Росстандарта уже есть Одобрение типа транспортного средства на DS 7 Crossback и, согласно ему, красавчик вооружится турбодизелем BlueHDI 180 (177 л.с. и 400 Нм) в паре с восьмиступенчатым автоматом, а также бессменной бензиновой «турбочетверкой» 1,6 THP, дефорсированной с 165 до 150 л.с., очевидно, из соображений более выгодного налогообложения и неизменным крутящим моментом в 240 Нм. Автоматическая коробка передач шестиступенчатая. Ведущие колеса лишь передние, ибо DS 7 Sportback базируется на модульной платформе EMP2, имеющей полный привод лишь в формате гибрида.

Одной из главных премьер августовского мотор-шоу станет новый паркетник, созданный специально для отечественного рынка.

Вопреки гипотезам, это не «русифицированная» версия какой-нибудь румынской Dacia , а сравнительно самостоятельный продукт. Разрабатывают его на платформе B0 и отрядят покорять сегмент компактных кроссоверов. Судя по всему, автомобиль появится не только у нас, но и на рынках развивающихся стран.

Mazda6

Не исключено, что летом до нас доберется рестайлинговая «шестерка», ставшая еще привлекательнее. В ходе последней процедуры омоложения она наконец-то получил 2,5-литровую «турбочетверку», обновленный атмосферный мотор того же объема, перенастроенную подвеску, улучшенную шумоизоляцию, иначе оформленный салон и косметические апгрейды в экстерьере.

Настоящее украшение рынка!

Hyundai Santa Fe С каждым новым поколением среднеразмерный Hyundai обретал все более солидный и зрелый вид. Что до паркетника четвертой генерации, представленного зимой, то он тянет на прорыв — как минимум в вопросах дизайна и убранства интерьера автомобиль делает серьезную заявку на победу.

Кроме того, Santa Fe стал крупнее, просторнее и обладает более вместительным багажником. В гамме двигатели для Южной Кореи остались агрегаты от предшественника — бензиновый наддувный агрегат объемом 2,0 л, а также 2,0— и 2,2-литровые дизели. В Штатах предлагается версия с бензиновым мотором 2,4 л. Россиянам же целесообразно и логично ждать атмосферные бензиновые двигатели объемом 2,4 и 3,5 л с распределенным впрыском топлива.

Ближе к концу лета ожидается старт продаж лифтбека Volkswagen Arteon с купеобразным силуэтом, который сменил в фирменной палитре Passat CC, но эффектнее и крупнее него.

По некоторым данным, к нам привезут две модификации — со 190-сильным и 280-сильными двигателями, агрегатированными с семиступенчатым преселективным «роботом» DSG. Первая версия получит полноприводную трансмиссию в качестве опции, а вторая по умолчанию.

Еще один вольфсбургский гость доберется до России в августе и удивит ценой.

Кроссовер предстанет в трех комплектациях и с тремя вариантами моторов: бензиновыми агрегатами мощностью 249 и 340 л.с., а также с 249-сильным дизельным мотором. Восьмиступенчатый автомат и полный привод — стандартное оснащение.

И напоследок — главная премьера лета. Итак — барабанная дробь — новый G-Class, спрос на которого наверняка будет немалым, несмотря на стартовый ценник почти в 9 млн рублей за модификацию G 500 с 4,0-литровой «битурбовосьмеркой» мощностью 422 л.с.

И пусть этот прайс не покажется вам заоблачным, ибо экстремальный Mercedes-AMG G 63 обойдется в 12 480 тысяч рублей. Продажи стартуют в июне.

Bentley Continental GT И еще немного о магии цифр и астрономии ценников. В августе начнутся продажи новейшего грант-турера Bentley Continental GT, который отныне делит платформу с Porsche Panamera и вооружен мотором V12 объемом 6,0 л с двумя турбонагнетателями, выдающим 635 л.с. и зашвыривающим купе до 100 км/ч за 3,7 с и дальше, к предельным 333 км/ч.

Цены начинаются от 14 290 000 рублей, а особая версия First Edition обойдется в 16 490 000 рублей.