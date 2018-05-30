Шпионы поймали хетчбэк Kia Ceed третьего поколения на дорожных испытаниях

В объектив папарацци попал представитель свежей генерации Ceed с кузовом Shooting Brake. Именно такой автомобиль — тогда еще в виде концепта Proceed — показали на автосалоне во Франкфурте в начале осени 2017-го.

Разумеется, новинку закамуфлировали, но даже сквозь пленку и сетку можно рассмотреть, что у автомобиля существенно изменится фасадная часть. Новинка получит новый бампер и решетку радиатора, а фирменный элемент на передней части кузова станет больше.

Тезхнические зарактеристики третьего поколения уже известны. Самая мощная модификация получит двигатель 1,6 с турбонадувом, выдающим 200 л.с.

Версия для России обзаведется мотором на 100 л.с. и объемом в 1,4 л., а также 1,6-литровым двигателем, развивающим 129 л.с. и 1,4-литровым турбодвижком на 140 «лошадей».

На нашем рынке будут доступны как модификации с МКПП, так и с АКПП.