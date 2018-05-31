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Китайский кроссовер Lifan Myway шокировал всех своей стоимостью
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Китайский кроссовер Lifan Myway шокировал всех своей стоимостью 

Car.ru 38 минут назад
Фото: Car.ru
Те, кто так долго ждал выход на рынок китайский кроссовер Lifan Myway были не приятно шокированы стоимостью, которая составляет 989 тысяч рублей.
Изначально автомобиль был оснащён механической пятиступенчатой коробкой передач, на сегодняшний день доступна к заказу версия с автоматической коробкой, но пока что версия выпущена в комплектации Luxury+.
В подкапотном пространстве у новой модели двигатель объёмом 1,8 л, мощность развития 125 «лошадей».
О более подробных технических характеристиках пока умалчивается.
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