Кроссовер Lifan Myway в России: новые версии и «автомат» 

Китайская марка расширила линейку комплектаций семиместного «паркетника». Заднеприводный кросс Lifan Myway вышел на российский рынок в сентябре прошлого года. Модель оснащается бензиновым «атмосферником» 1.8 мощностью 125 л.с. На старте продаж «паркетник» был доступен в РФ только в одной комплектации Luxury с пятиступенчатой «механикой». Теперь же покупателям предлагаются еще два варианта исполнения — базовый Comfort и топовый Luxury+. Кроме того, модель обзавелась пятиступенчатым «автоматом», правда, новая трансмиссия предусмотрена лишь для самой дорогой версии Luxury+.
В комплектации Comfort у семиместного кросса имеются: 16-дюймовые диски, противотуманки, «кожаный» салон, две подушки безопасности, ABS+EBD, ESP, кондиционер, подогрев передних кресел, система экстренного реагирования ЭРА-Глонасс, мультимедиа-система с тачскрином, камера заднего вида, задний парктроник. Цена такого Lifan Myway — 849 900 рублей.
Отметим, когда кросс только появился на рынке, то он стоил 799 900 рублей, в декабре 2017-го цена была уже 829 900 рублей. Теперь же версия Luxury обойдется в 869 900 рублей (2018 года выпуска), в нее дополнительно входят система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. В новом топовом варианте Luxury+ появляются 17-дюймовые диски колес и люк с электроприводом. Кросс в версии Luxury+ с КВП обойдется в 899 900 рублей, с АКП — в 989 900 рублей. Спрос на семиместный кроссовер Myway есть — сегодня это вторая по популярности модель Lifan в России. Так, в январе-апреле 2018 года в нашей стране было реализовано 1 104 таких вседорожника. Впереди — Lifan X60 (1 415 единиц по итогам четырех месяцев).
В апреле этого года Lifan вывел на российский рынок еще один новый «паркетник» — X70, со временем он должен заменить кросс X60. Кстати, как ранее рассказал в интервью порталу «Карельские Вести» исполнительный директор российского подразделения Lifan Ван Сяолун, в будущем марка планирует продавать в России более крупные и «более высокие по классу» модели сегмента SUV.
По материалам: www.kolesa.ru