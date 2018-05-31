Lifan Myway в России вооружился «автоматом»

Своеобразный кроссовер китайской марки отныне доступен в «двухпедальной» версии.

Myway — один из самых необычных и в то же время неоднозначных автомобилей типа SUV на отечественном рынке. Таковым его делает исполнение лишь с задними ведущими колесами, что явно не лучший вариант для российских зим. При этом подавляющее большинство его соотечественников тоже моноприводные, но с передними ведущими колесами. До недавних пор Myway предлагался лишь с механической коробкой передач, а теперь доступен с гидромеханическим «автоматом», повышающим привлекательность модели в глазах покупателей и агрегатируемым с прежним 1,8-литровым двигателем мощностью 125 л.с.

Кроме того, появились две новые комплектации Comfort и Luxury+, включающие в себя мультимедийную систему с 9-дюймовым монитором вместо 7-дюймового у прежней Luxury, а также обогрев зеркал заднего вида. «Комфорт» включает в себя фронтальные подушки безопасности, систему курсовой устойчивости, кожаный салон, обогрев передних сидений, задний парктроник и 16-дюймовые колесные диски. На уровне Luxury предусмотрена система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой, а вариант Plus оснащается люком с электроприводом и 17-дюймовыми колесными дисками. Цены начинаются от 849 900 рублей, а новая версия с автоматом доступна лишь в формате Luxury+ за 989 900 рублей.