Новый Lifan Myway с «автоматом» удивил своей ценой

Впрочем, есть версия, что в представительстве компании и не делают большую ставку на эту комплектацию, но в первую очередь — заявляют о возможностях бренда, расширяют потенциальную аудиторию тех, кто интересуется автомобилями Lifan . Ведь до сих пор наряду с «механикой» производитель предлагал только бесступенчатый вариатор. Об этом же говорит и комментарий исполнительного директора Lifan Motors Rus Ван Сяолуна : «Myway с АКПП — это не просто долгожданная новинка, а новый шаг в развитии компании».

Lifan Myway стартовал на российском рынке в сентябре 2017 года в единственной комплектации Luxury по цене от 799 900 рублей. Теперь эта версия стоит от 839 900 (за авто с ПТС 2017 г.). В то же время линейка расширилась за счет версий Comfort и Luxury+ (за 849 900 и 899 900 рублей соответственно). Кроссовер с «автоматом» оказался на 100 тысяч дороже — 989 900 рублей.

Отметим, что Myway хорошо оснащен даже в стартовой комплектации. В частности, в ней доступны мультируль с электроусилителем, кожаная обивка салона, сиденья с подогревом, антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS + EBD), система курсовой устойчивости (ESP), фронтальные подушки безопасности, противотуманные фары, автоматическая блокировка дверей при скорости 20 км/ч, устройство вызова экстренных служб, кондиционер, электропривод зеркал и стекол, мультимедийная система с 9-дюймовым монитором, задние датчики парковки, датчики давления в шинах и полноразмерная запаска.

"Убийцей" Lada Largus , как любят называть модель журналисты, Lifan Myway, конечно, не стал, но своих поклонников самый доступный на рынке 7-местный кроссовер нашел. В 2017 году за четыре неполных месяца компания продала 724 таких автомобиля, а за первые три месяца 2018-го — уже 837. Это позволило модели выйти на второе место в списке самых востребованных китайских машин в России, уступив лишь другому кроссоверу бренда — X60.

В апреле Lifan вывел на рынок еще один бюджетный «паркетник» — X70, а до конца года, по информации «РГ», до России может добраться и большой 7-местный X80. Впрочем, официально эти планы не подтверждены.