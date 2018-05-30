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Число марок, пропускающих моторшоу в Париже, увеличилось до 15
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Число марок, пропускающих моторшоу в Париже, увеличилось до 15 

Motor.ru 22 минуты назад
Фото: Motor.ru
Число марок, которые не будут участвовать в осеннем моторшоу в Париже, увеличилось до 15-ти. Теперь о своем решении объявили Alfa Romeo, Fiat и Jeep. Автосалон пройдет с 2 по 14 октября текущего года.
Несмотря на то, что три марки Fiat Chrysler Automobiles решили не выставлять свои автомобили на Парижском автосалоне, два других бренда группы — Maserati и Ferrari — все же приедут на выставку. Остальные компании концерна и так не планировали привозить свою продукцию на автосалон.
Ранее от участия в Парижском моторшоу также отказались Nissan, Volkswagen (при этом Audi, Porsche, Seat и Skoda на выставке все-таки будут), Volvo, Opel, Mazda, Infiniti, Mitsubishi, Subaru, Ford, DS Automobiles, Rolls-Royce и Aston Martin. Предполагалось, что выставку пропустит и Lamborghini, однако как говорится на официальном сайте выставки, бренд все же решил принять участие в шоу.
Компании Audi, Mercedes-Benz и BMW решили пропустить моторшоу в Детройте, которое открывается в январе 2019 года. Вместо него производителя намерены представить свои разработки на выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе.
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