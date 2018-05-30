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Появились фото прототипа Lincoln Aviator
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Появились фото прототипа Lincoln Aviator 

Car.ru 39 минут назад
Фото: Car.ru
Фотошпионы засняли тестовые заезды Lincoln Aviator.
Первый раз данный внедорожник предстал перед широкой публикой в марте этого года в рамках автосалона в Нью-Йорке. Однако сейчас репортеры засняли данный автомобиль почти полностью одетый в камуфляж.
Что можно сказать о будущей новинке. Lincoln Aviator снабдят гибридной установкой, совмещающей в себе бензиновый V6 и электрическую составляющую, которая будет отвечать за задний привод.
Из фотографий внешнего вида Aviator наблюдается практически полное сходство с прототипом, который показали в марте. Очертания фар и решеток оставляют напоминание о Navigator, однако наблюдается усиление заднего ряда огней.
Из очертаний кабины фотошпионам удалось рассмотреть только дисплей в форме планшета. Естественно, что он будет поддерживать Bluetooth, Mobile Apps и другие важные приложения.
Предполагается, что полноценная версия Aviator может приехать на автосалон в Детройте в январе будущего года. В 2019, может быть, начнется и старт продаж.
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