Появились фото прототипа Lincoln Aviator

Фотошпионы засняли тестовые заезды Lincoln Aviator.

Первый раз данный внедорожник предстал перед широкой публикой в марте этого года в рамках автосалона в Нью-Йорке. Однако сейчас репортеры засняли данный автомобиль почти полностью одетый в камуфляж.

Что можно сказать о будущей новинке. Lincoln Aviator снабдят гибридной установкой, совмещающей в себе бензиновый V6 и электрическую составляющую, которая будет отвечать за задний привод.

Из фотографий внешнего вида Aviator наблюдается практически полное сходство с прототипом, который показали в марте. Очертания фар и решеток оставляют напоминание о Navigator, однако наблюдается усиление заднего ряда огней.

Из очертаний кабины фотошпионам удалось рассмотреть только дисплей в форме планшета. Естественно, что он будет поддерживать Bluetooth, Mobile Apps и другие важные приложения.

Предполагается, что полноценная версия Aviator может приехать на автосалон в Детройте в январе будущего года. В 2019, может быть, начнется и старт продаж.