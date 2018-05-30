«Сбербанк Лизинг» поддерживает программу льготного лизинга Ford Sollers

Сбербанк Лизинг » участвует в программе льготного лизинга коммерческих автомобилей Ford для корпоративных клиентов. Специальные условия распространяются на стандартные и специальные модификации Ford Transit , разработанные для разных отраслей бизнеса, социальных служб и государственных заказчиков, указано в сообщении лизингодателя.

«Несмотря на изменение объемов господдержки авторынка, клиенты программы Ford Sollers ничего не потеряют: Ford предоставляет равноценную скидку. Выгода при покупке Ford Transit в лизинг составит до 300 тыс. рублей, или до 16% от стоимости автомобиля», — говорится в релизе.

В рамках программы Ford Sollers приобрести в лизинг с дополнительной экономией можно базовые версии автомобиля (микроавтобус, фургон, шасси), а также любую спецтехнику на его базе. Линейка специальных версий включает более 55 модификаций с возможностью выбора привода.

Для приобретения автомобилей Ford Transit в лизинг достаточно представить минимальный пакет документов без финансовой отчетности, решение по сделке принимается в течение восьми рабочих часов. «Сбербанк Лизинг» также помогает подобрать автомобиль и оформить страховку, подчеркивают в компании.