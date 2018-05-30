Lifan X50 — кто же он на самом деле?

Тест-драйв китайского кроссовера Lifan 50 оставил двоякое впечатление. Четко отнести этот автомобиль к классу SUV получается лишь с натяжкой — да, он выше обычного хэтчбека и все атрибуты вседорожного стиля при нем, но достаточно ли этого, чтобы именоваться гордым именем «кроссовер»? Давайте попробуем расставить все буквы по порядку и разобраться в этом очередном «чуде» китайского автопрома.

На российском рынке высокий вседорожный хэтчбэк (пока будем осторожно называть его так) от сравнительно молодого китайского автоконцерна Lifan появился в уже далеком 2015 году. На родине же, в Китае, его анонсировали на автовыставке в Гуаньчжоу в 2013 году. Трудности перевода Что же из себя представляет этот автомобиль — это универсал, хетчбэк или кроссовер? Удивительно, но факт, сам производитель называет его универсалом, а некоторые дилеры в рекламе модели используют такие эпитеты как «семейный» и «молодежный». О том, как один и тот же автомобиль может быть и семейным и молодежным, доморощеные маркетологи умалчивают. Оно и понятно — хотя бы на словах они пытаются занять все ниши рынка.

Длина кузова Lifan X50 составляет 4100 мм. К примеру, у KIA Rio X-Line в наличии все 4240 мм, но это типичный хэтчбек, без прикрас, хотя и в модном пластиковом обвесе. Ширина X50 составляет 1722 мм., а у того же X-Line 1750 мм. Высота 1540 мм. (у KIA 1510 мм). А вот клиернс у «китайца» явно «кроссоверский» — 185 мм по данным производителя, в то время как у Rio клиренс 170 мм, что, впрочем, тоже не плохо.

По габаритам Lifan X50 — это «хетч», и придумывать тут различные «универсалы» просто глупо. Но дорожный просвет явно намекает на какой-то «офф-роад», правда номинальный, ведь полного привода у него и в помине нет. Что же касается «семейности», то тут Лифан подводит скромный объем багажника, объем которого в стандартном положении спинок задних сидений всего 280 л. Для примера тот же Рио имеет багажник объемом 390 литров.

Хотя, если сложить спинку заднего дивана то уже выходит весьма не плохо — 1480 литров, против 1075 литров у Rio X-Line. До универсала, конечно, не дотягивает. Дизайн

Что же касается внешнего вида автомобиля, то визуально Лифан X50 воспринимается как очень гармоничная модель, выполненная в современном стиле и снабженная узенькой трапециевидной радиаторной решеткой. Силуэт кузова вздернут вверх, как-бы намекая на задорный характер и спортивность.

В общем, если не придираться к мелочам, то все выглядит хорошо. Однако, стоит присмотреться внимательно и китайский автопром проявит себя во всей своей беспощадной красе. К примеру, большой плафон фары головного света занимает часть крыла и капота, выглядит красиво и уверенно, но внутри него прячется малюсенькая «фарка». Напоминает какую-то пустышку.

Внутреннее убранство Салон можно назвать богатым. Удобный руль с кнопками управления, большой дисплей, красиво оформленные приборы спидометра и тахометра. Но и здесь не без изъяна — сенсорика дисплея не на высоте, стрелка спидометра красная как и подсветка, читается сложно, не говоря уже о том, что стекло странно бликует на солнце и прочесть приборы становится практически не возможно.

Качество пластика, которым отделан салон Lifan X50, стандартно для китайского автопрома, но собрано все хорошо, все зазоры одинаковы, лишних скрипов нет. Единственное, что отталкивает, об этом много где упоминалось, это запах пластика, и остается только надеяться, что со временем он пропадет. Сиденья стандартные, удобно устроиться в них вполне возможно. Регулировка руля небольшая и только по вертикали, странно, почему же производитель не может сделать регулировку по вылету.

Сзади места много, двое взрослых пассажиров спокойно смогут сесть, правда, что касается комфорта, то искать его на заднем диване бесполезно.

Тест-драйв Lifan X50 На ходу машина откровенно слабая, динамики не хватает. Долгожданный «прием» наступает только после заветных 3500 тыс. оборотов, при этом рев мотора будет слышен в салоне весьма отчетливо, что слегка напрягает.

Трансмиссия, а нам на тест достался Лифан Х50 с вариатором, работает странно. Тугодумие коробок CVT 5-8 — летней давности и так успело обрасти легендами, но тут складывается такое ощущение, что поиски нужных оборотов вариатором Х50 — это классический пример сизифовых трудов. Привыкнуть к алгоритму работы педалью газа получается далеко не сразу. При этом коробка издает много посторонних шумов.

Мощности в 103 л.с. хватает для спокойного передвижения по городу. О каких-либо маневрах при обгоне на трассе и думать не стоит — затею еще в зародыше угробит CVT. Хотя и здесь кроются небольшие плюсы, ведь расход по трассе всего каких-то 8 литров, а это неплохо. Управляемость Лифан Х50, в целом, порадовала и превзошла пусть невысокие, но ожидания. Электороусилитель руля, работа которым потребует некоторого напряжения в кистях, поворачивает автомобиль по заданному курсу, видимых отклонений нет, машина едет в точности, куда требует от нее водитель.

Подвеска Lifan X50 отрабатывает мелкие и крупные удары, их слышно, но они не напрягают. Крены есть, но и здесь ожидания были хуже, в итоге — без криминала.

Вердикт Все-таки наверно есть будущее у Китайского автопрома, и возможно это будущее наступит совсем скоро. Китай — это одна из древнейших культур, которая славится достижениями в области мореходства, своими изобретениями (порох, компас и т.п.). Сегодня Китай большая индустриальная страна. С каждым годом автомобили родом из Поднебесной становятся лучше, их становится больше.

Вот и сегмент автомобилей класса B пополнен не плохим автомобилем Lifan X50. Конечно, это не полноценный кроссовер, и никакой не «семейный универсал». Х50 — это высокий хэтч, который позволит без опаски прохватить по грунтовке, не боясь зацепить «брюхом», доставит с известным комфортом из точки «А» в точку «Б» по городу и не слишком ударит по карману владельца как своей ценой в 560 тысяч рублей, так и расходом топлива. На нем можно и на дачу, но либо без рассады, либо только вдвоем.