Американская марка Chrysler уйдёт в небытие 

Как сообщает Automotive News со ссылкой на собственные источники в концерне, на ежегодной встрече с акционерами, которая состоится сегодня в итальянской коммуне Балокко, глава FCA Серджио Маркионне намерен объявить о ликвидации марки легковых автомобилей Chrysler. Причина такого решения банальна — перманентно неудовлетворительные финансовые результаты. Взамен концерн намерен сосредоточиться на развитии марки Jeep, дела у которой идут значительно лучше.
Сэкономленные на «Крайслере» деньги пойдут на расширение модельного ряда внедорожников Jeep и обновление нынешних моделей. Кроме того, как сообщают инсайдеры, на том же мероприятии Маркионне представит акционерам Fiat Chrysler Automobiles новый план развития концерна, в котором можно будет найти несколько довольно неожиданных решений. К примеру, это переориентация части марок на новые рынки.
Так, FCA планирует убрать из США и Китая итальянскую марку Fiat, сосредоточившись на её развитии в Европе и Бразилии. Но куда более интересными кажутся слухи о слиянии марок Alfa Romeo и Maserati в один бренд, ориентированный исключительно на спортивные автомобили. Держать в линейке брендов сразу две марки с одинаковым имиджем концерну становится уже не по силам. В следующем году Маркионне покидает FCA после 15 лет работы.