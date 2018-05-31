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Слухи: руководство концерна FCA хочет закрыть компанию Chrysler
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Слухи: руководство концерна FCA хочет закрыть компанию Chrysler 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Концерн Fiat Chrysler Automobiles может лишиться одной из своих «частей» — Chrysler. Причём намеренно. Как пишет Automotive News, со ссылкой на неназванные источники, новость о закрытии американской компании глава FCA Серджио Маркионне может сообщить на встрече с инвесторами уже в ближайшую пятницу — 1 июня.
По данным издания, концерн может подвергнуться серьёзной реорганизации. В частности, Fiat может покинуть рынки США и Китая, и переориентироваться на Европу, Бразилию и развивающиеся страны. А марки Alfa Romeo и Maserati объединить в единую контору по выпуску высокопроизводительнх автомобилей.
Освободившиеся, в том числе и после закрытия Chrysler, средства будут инвестированы в наиболее прибыльную компанию, принадлежащую FCA — Jeep, что позволит выпустить новые компактный и флагманский внедорожники.
Что же до Chrysler — если слухи окажутся правдой, то это будет означать конец одной из самых старых автокомпаний в мире, сболее чем 90-летней историей. При этом закрытие бренда сейчас, по оценкам экспертов, будет «безболезненным», ибо в настоящее время у Chrysler всего две модели — седан Chrysler 300 и минивэн Pacifica.
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