Слухи: руководство концерна FCA хочет закрыть компанию Chrysler

Концерн Fiat Chrysler Automobiles может лишиться одной из своих «частей» — Chrysler. Причём намеренно. Как пишет Automotive News, со ссылкой на неназванные источники, новость о закрытии американской компании глава FCA Серджио Маркионне может сообщить на встрече с инвесторами уже в ближайшую пятницу — 1 июня.

По данным издания, концерн может подвергнуться серьёзной реорганизации. В частности, Fiat может покинуть рынки США и Китая, и переориентироваться на Европу, Бразилию и развивающиеся страны. А марки Alfa Romeo Maserati объединить в единую контору по выпуску высокопроизводительнх автомобилей.

Освободившиеся, в том числе и после закрытия Chrysler, средства будут инвестированы в наиболее прибыльную компанию, принадлежащую FCA — Jeep , что позволит выпустить новые компактный и флагманский внедорожники.

Что же до Chrysler — если слухи окажутся правдой, то это будет означать конец одной из самых старых автокомпаний в мире, сболее чем 90-летней историей. При этом закрытие бренда сейчас, по оценкам экспертов, будет «безболезненным», ибо в настоящее время у Chrysler всего две модели — седан Chrysler 300 и минивэн Pacifica.