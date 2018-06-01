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СМИ: Chrysler перестанет существовать
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СМИ: Chrysler перестанет существовать 

ТК «Звезда» 1 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
Вслед за несколькими известными марками, американо-итальянский концерт Fiat Chrysler Automobiles (FCA) может объявить о ликвидации Chrysler в ближайшее время, сообщает портал Automotive News.
На сегодняшней ежегодной встрече с акционерами, глава FCA Серджио Маркионне намерен объявить о ликвидации марки автомобилей Chrysler, сообщает Automotive News со ссылкой на собственные источники в концерне. Причиной послужили плохие финансовые показатели. Все силы, ранее занятые на производстве Chrysler, предполагается направить на развитие марки Jeep.
Помимо этого Серджио Маркионне намерен переориентировать несколько марок на другие рынки и слить в единый бренд Alfa Romeo и Maserati.
Так, например, Fiat больше не будет продаваться в США и Китае, сообщает портал. Эти автомобили будут доступны только в Европе и Бразилии. А слить Alfa Romeo и Maserati решили из-за сходного имиджа обоих марок. Предполагается, что новый бренд сконцентрируется на производстве исключительно спортивных автомобилей.
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