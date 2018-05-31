Кроссовер Land Rover Discovery Sport получил версию Landmark 

Специальное исполнение внедорожника посвящается успешным продажам модели.
Новое исполнение Land Rover Discovery Sport под названием Landmark Edition отмечает кросс как самую продаваемую модель британского бренда. Кроме того, выпуск спцеверсии совпал с годом празднования 70-летнего юбилея бренда.
Пакет Landmark предлагается с обоими доступными двухлитровыми моторами линейки Ingenium — 180-сильным дизелем и 240-сильным бензиновым двигателем в уникальном сочетании цвета и отделки.
«Discovery Sport любим клиентами за наличие широкого арсенала возможностей, присущих автомобилям Land Rover, а это непревзойденные бездорожные способности с салоном, вмещающим до семи человек, а также премиальным оформлением интерьера. Мы продали более 350 тысяч Discovery Sport по всему миру после дебюта модели в 2014 году, тогда как объем продаж в 2017 году составил 126 078 единиц, что делает кроссовер самой продаваемой моделью в 70-летней истории Land Rover», — заявил директор по глобальному маркетингу продуктовю Финбар МакФолл.
Первой моделью, выпущенной брендом Land Rover на свое 70-летие 30 апреля текущего года стал кроссовер Discovery Sport на заводе Хейлвуд в графстве Мерсисайд, Англия. Этот автомобиль станет участником целого ряда проектов в 2018 году.
Discovery Sport Landmark будет доступен в трех цветах: в черном Narvick, сером Corris и белом Yulong, а крыша во всех трех вариантах будет контрастно-серой оттенка Carpathian. Автомобиль получит передний бампер с атласными графитовыми акцентами и 19-дюймовыми колесами Style 521 Mantis глянцевого темно-серого оттенка. В салоне используется зернистая кожа Ebony для отделки сидений, обивка потолка аналогичного цвета и темно-серые алюминиевые вставки декоративной отделки.
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о планах Land Rover возродить кроссовер Freelander.
По материалам: www.kolesa.ru