Land Rover Discovery Sport получил версию Landmark

В свете высоких продаж модели Land Rover Discovery Sport, кроссовер получил новую версию Landmark. Производитель отметил, что выход специальной версии также приурочен к семидесятилетию бренда, которое он отметает в этом году.

Изюминкой новой модификации станет моторная гамма, в которую войдёт двигатель объёмом в два литра с отдачей в сто восемьдесят лошадиных сил, а также двухлитровый мотор с отдачей в двести сорок лошадиных сил. Кроме того, новинка похвастается невероятными сочетаниями цветов, фактур и отделки.

Модель Land Rover Discovery Sport полюбилась автомобилистам благодаря широкому спектру дополнительных и базовых опций, а также просторному вместительному салону, в котором будет комфортно ехать даже по самому большому бездорожью. А премиальные материалы в интерьере делают модель по-настоящему неповторимой. В прошлом году таких машин было реализовано более ста двадцать шести тысяч, благодаря чему паркетник стал самым продаваемым авто в истории бренда.

Версия Landmark подразумевает выпуск машин в чёрном, сером и белом цвете кузова с крышей тёмно-серого цвета. Новинка будет оснащена девятнадцатидюймовыми дисками, а также бампером с графитовыми элементами. Интерьер будет украшать высококлассная зернистая кожа, а также стильные вставки из алюминия.