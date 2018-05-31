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Land Rover Discovery Sport получил версию Landmark
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Land Rover Discovery Sport получил версию Landmark 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В свете высоких продаж модели Land Rover Discovery Sport, кроссовер получил новую версию Landmark. Производитель отметил, что выход специальной версии также приурочен к семидесятилетию бренда, которое он отметает в этом году.
Изюминкой новой модификации станет моторная гамма, в которую войдёт двигатель объёмом в два литра с отдачей в сто восемьдесят лошадиных сил, а также двухлитровый мотор с отдачей в двести сорок лошадиных сил. Кроме того, новинка похвастается невероятными сочетаниями цветов, фактур и отделки.
Модель Land Rover Discovery Sport полюбилась автомобилистам благодаря широкому спектру дополнительных и базовых опций, а также просторному вместительному салону, в котором будет комфортно ехать даже по самому большому бездорожью. А премиальные материалы в интерьере делают модель по-настоящему неповторимой. В прошлом году таких машин было реализовано более ста двадцать шести тысяч, благодаря чему паркетник стал самым продаваемым авто в истории бренда.
Версия Landmark подразумевает выпуск машин в чёрном, сером и белом цвете кузова с крышей тёмно-серого цвета. Новинка будет оснащена девятнадцатидюймовыми дисками, а также бампером с графитовыми элементами. Интерьер будет украшать высококлассная зернистая кожа, а также стильные вставки из алюминия.
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