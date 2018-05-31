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FCA может уничтожить марку Chrysler
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FCA может уничтожить марку Chrysler 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
Похоже, что над одной из старейших марок мира сгустились тучи, причем, произошло это абсолютно неожиданно. О надвигающемся урагане, который уничтожит известную всем марку Chrysler, сообщили наши зарубежные коллеги.
Как сообщает авторитетное издание Automotive News, уже завтра — 1 июня 2018 года, руководитель альянса Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне может объявить о ликвидации бренда Chrysler. Информация к нашим коллегам поступила, якобы, от одного из специалистов FCA Ларри Виллекуитта.
Также издание сообщает, что глава FCA намеревается вывести марку Fiat из США и Китая, сосредоточив её усилия на Европе, Бразилии и других странах.
Кроме того, Маркионне, якобы, собирается пустить освободившиеся деньги на расширение линейки автомобилей Jeep, а также объединение марок Alfa Romeo и Maserati в единый бренд, автомобили которого будут блистать техническими характеристиками.
Такие слухи, к сожалению, не удивляют. В прошлом году европейские дилеры Chrysler реализовали, как бы это грустно не звучало, 85 автомобилей, против 59 744 экземпляров в 2006 году. А вот в США у этой у марки всё если не хорошо, но и не так плохо: в прошлом году американские дилеры продали 188 545 автомобилей, что, конечно, совершенно не удивляет после показателей 2015 года, когда марка продала 324 846 автомобилей.
Ранее сообщалось, что Серджио Маркионне может уже в текущем году покинуть свой пост.
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что FCA отзывает миллионы автомобилей.
По материалам: www.kolesa.ru
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