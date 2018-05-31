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Ford Escape Plug-In Hybrid заметили на треке
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Ford Escape Plug-In Hybrid заметили на треке 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Гибридная версия Ford Escape попала в поле зрения фотошпионов.
Более ранние снимки сделаны были тогда, когда Escape (в Европе модель продается под названием Kuga) был еще в процессе разработки. Теперь же из фотографий можно предположить, что Plug-In Hybrid может вполне стать составной частью линейки Escape.
Скрытая в камуфляже модель мало чем отличается от представленных ранее прототипов. Однако на водительской части есть дополнительный слой маскировки, что говорит об определенных новшествах в конструкции.
Спереди будут те же параметры решетки, как у прототипа. В то же время немного поменялся дизайн фар, который добавил в них угловатости.
Если говорить об оснащении салона, то есть все основания считать, что большая часть современной начинки достанется от последнего поколения Focus. Это касается мультимедийной системы, а также программного обеспечения.
Обновленный Escape покажут в 2019 году. В продажу машина, скорее всего, поступит в 2020 году.
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