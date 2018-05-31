Hyundai N может пополниться автомобилем среднего класса

Ожидается, что в будущем в линейке Hyundai N может появиться новый представитель.

На данный момент семейство N имеет в своем активе спортивные I30 и Veloster. Однако не исключено, что новинка от Hyundai займет нишу в среднем классе машин.

Так, специалисты предполагают, что продолжится работа над прототипом хэтчбека Racing Midship (RM) Этот прототип был представлен еще в 2014 году, но, в то же время, имеет все шансы на то, чтобы выйти в жизнь.

Помимо идеи разработки представителя среднего класса в линейке N, на данный момент параллельно идет работа над третьим спортивным автомобилем. Какое он получит название, пока неизвестно.

Если снова говорить о RN, то за три года появилось 3 варианта концепции. Первая из них, RN 14, имела двигатель в 295 лошадиных сил.

Последующий за этим RN 15 стал легче на 195 килограмм. Наконец, в 2016 году увидел свет RN 16, который благодаря совершенно новой платформе получил двигатель в 300 лошадиных сил.