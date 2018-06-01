Geely рассекретила новый купеобразный седан

Китайская компания Geely официально рассекретила новый седан, который был известен под внутризаводским индексом A06. В свою очередь, на патентных изображениях у автомобиля было название Emgrand SL. Предполагается, что новинка выйдет на рынок именно под таким названием.

В тоже время, наши китайские коллеги сообщают, что новый седан Geely Emgrand SL (название официально не подтверждено) буде предложен на «домашнем» рынке под названием Geely Bin Rui. В компании, пока, название машины не сообщили.

Стоит напомнить, что у китайской марки есть флагманская 4-дверная модель Geely Borui, также известная под названием GC9/Emgrand GT. Рассекреченная новинка получила дизайн экстерьера в стиле флагманского седана.

Предполагается, что новый седан Geely Emgrand SL имеет следующие габариты: 4 680/1 785/1 460 мм. Расстояние между осями — 2 670 мм. По неофициальным данным, в основе автомобиля лежит совершенно новая платформа, которую китайская марка разработала самостоятельно.

Новый седан Geely предложат с бензиновыми моторами 1.0 и 1.4, мощностью 136 и 133 л.с. соответственно. Какую трансмиссию получит автомобиль, пока неизвестно. На рынок Поднебесной новый седан Geely должен выйти в третьем квартале 2018 года.