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Geely рассекретила новый купеобразный седан
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Geely рассекретила новый купеобразный седан 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: Geely
Китайская компания Geely официально рассекретила новый седан, который был известен под внутризаводским индексом A06. В свою очередь, на патентных изображениях у автомобиля было название Emgrand SL. Предполагается, что новинка выйдет на рынок именно под таким названием.
В тоже время, наши китайские коллеги сообщают, что новый седан Geely Emgrand SL (название официально не подтверждено) буде предложен на «домашнем» рынке под названием Geely Bin Rui. В компании, пока, название машины не сообщили.
Стоит напомнить, что у китайской марки есть флагманская 4-дверная модель Geely Borui, также известная под названием GC9/Emgrand GT. Рассекреченная новинка получила дизайн экстерьера в стиле флагманского седана.
Предполагается, что новый седан Geely Emgrand SL имеет следующие габариты: 4 680/1 785/1 460 мм. Расстояние между осями — 2 670 мм. По неофициальным данным, в основе автомобиля лежит совершенно новая платформа, которую китайская марка разработала самостоятельно.
Новый седан Geely предложат с бензиновыми моторами 1.0 и 1.4, мощностью 136 и 133 л.с. соответственно. Какую трансмиссию получит автомобиль, пока неизвестно. На рынок Поднебесной новый седан Geely должен выйти в третьем квартале 2018 года.
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