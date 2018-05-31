Новый седан Geely показался на официальных фото

Купеобразная «четырехдверка» выйдет на домашний рынок до конца текущего года. Ожидается, что модель будет доступна с двумя турбомоторами.

Первые фото нового седана Geely без какого-либо камуфляжа появились в базе министерства промышленности Китая еще в начале этого года. Неделю назад компания распространила тизеры новинки, а теперь опубликованы официальные изображения в «полный рост». У машины на тизерных картинках был индекс A06, тогда как у седана на «патентных» снимках на крышке багажника красовался шильдик Emgrand SL. Скорее всего, под последним именем модель и поступит в продажу.

Внешний облик «четырехдверки» выполнен в стиле флагмана Geely Borui — в Поднебесной большой купеобразный седан также известен как GC9, а в России он зовется Emgrand GT. По предварительным данным, длина A06/SL составляет 4 680 мм, ширина — 1 785 мм, высота — 1 460 мм, колесная база — 2 670 мм. Вероятно, новая модель построена на платформе собственной разработки Geely, а не на совместной с Volvo «тележке» (шведская марка принадлежит китайской компании).

Некоторые китайские СМИ предполагают, что в линейке Джили новинка займет нишу между рестайлинговыми седанами Emgrand (в РФ дореформенную версию продают как Emgrand 7) и Emgrand GL. Габариты первой «четырехдверки» следующие: 4 632/1 789/1 470 мм, колесная база — 2 650 мм. Размеры Emgrand GL: 4 725/1 802/1 478/2 700 мм. Впрочем, согласно другой версии, Emgrand SL окажется между Emgrand GL и уже упомянутым флагманом Borui (4 956/1 861/1 513/2 850 мм).

Новый седан предложат с бензиновыми «турботройкой» 1.0 и «турбочетверкой» 1.4 с отдачей в 136 и 133 л.с. соответственно. Пока неизвестно, с какими трансмиссиями будут сочетаться моторы. На китайский рынок Geely Emgrand SL выйдет в третьем квартале текущего года.

Напомним, в 2018-м Geely вывела на домашний рынок еще несколько новинок: рестайлинговый кросс-хэтч Emgrand GS, посвежевшие «паркетники» Vision X6 (в РФ — Emgrand X7) и Boyue (в РФ — Atlas), гибридные версии седана Borui. В этом году у марки будет еще несколько премьер. В частности, скоро Geely представит серийный компактвэн и кросс-купе.

Что же касается России, то у нас тоже должны появиться новинки Джили: «пятидверка» GS, рестайлинговые седан Emgrand 7 и кросс Emgrand X7, «паркетник» Atlas с турбомотором.

По материалам: www.kolesa.ru