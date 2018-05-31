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Опубликованы официальные фото нового седана Geely
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Опубликованы официальные фото нового седана Geely 

Daily-Motor 18 минут назад
Фото: Daily-Motor
В этом году на рынок должна выйти купеобразная новинка бренда Geely. Первые фотографии автомобиля были опубликованы ещё в начале года, а несколько дней назад производитель распространил официальные тизеры.
Эксперты считают, что авто выйдет в продажу под коммерческим названием Emgrand SL. Ходят слухи, что авто было разработано на основе собственной платформы производителя, хотя официально эти данные не были подтверждены. Под капотом у седана будет располагаться мотор на бензине объемом в один литр с отдачей в сто тридцать шесть лошадиных сил. Альтернативой ему может стать бензиновая турбочетвёрка с объёмом в 1.4 литра и отдачей в сто тридцать три лошадиные силы. С какими коробками передач будут работать эти силовые агрегаты — пока неясно.
Напомним, что бренд Geely недавно выпустил на внутренний рынок Поднебесной ещё несколько новых моделей, среди которых кроссовер Vision X6, а также Borui с гибридной силовой установкой. На рынке России уже в скором времени должны появится обновлённые седаны Emgrand 7 и кроссоверы Emgrand X7, а также кросс Atlas, который будет оснащён турбированным мотором.
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