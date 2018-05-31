Последний собранный Dodge Challenger SRT Demon продадут на аукционе

Вместе с Dodge Challenger SRT Demon 2018 на торги в паре выставят и финальный Dodge Viper модельного ряда 2017 года.

Dodge не первый раз устраивает аукционы по продаже последних автомобилей в том или ином модельном ряду. Можно вспомнить продажу с молотка в 2014 году Dodge Challenger SRT Hellcat VIN0001 с индексом 2015.

Тогда удалось выручить от продажи 1 миллион 650 тысяч долларов, которые пошли на благотворительные цели. Сейчас же, очевидно, что аукцион, который пройдет с 20 по 23 июня, соберет значительно больше средств от реализации двух автомобилей.

В Dodge уже объявили, что со сборкой последнего Demon закрывается конвейер на канадском заводе компании в Онтарио. Всего было выпущено три тысячи триста представителей Demon 2018.

Перед тем, как Dodge Demon с двигателем в свои 840 лошадиных сил уедет на аукцион, его эксклюзивно доработают. Автомобиль получит красный оттенок с ручной росписью, колеса в внушительные 18 дюймов, прошивку VIN на приборной панели.

Другой лот — Dodge Viper имеет установку на 8,5 литра с мощностью в 645 лошадиных сил. Он также получит перед продажей особую раскраску.