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Последний собранный Dodge Challenger SRT Demon продадут на аукционе
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Последний собранный Dodge Challenger SRT Demon продадут на аукционе 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Вместе с Dodge Challenger SRT Demon 2018 на торги в паре выставят и финальный Dodge Viper модельного ряда 2017 года.
Dodge не первый раз устраивает аукционы по продаже последних автомобилей в том или ином модельном ряду. Можно вспомнить продажу с молотка в 2014 году Dodge Challenger SRT Hellcat VIN0001 с индексом 2015.
Тогда удалось выручить от продажи 1 миллион 650 тысяч долларов, которые пошли на благотворительные цели. Сейчас же, очевидно, что аукцион, который пройдет с 20 по 23 июня, соберет значительно больше средств от реализации двух автомобилей.
В Dodge уже объявили, что со сборкой последнего Demon закрывается конвейер на канадском заводе компании в Онтарио. Всего было выпущено три тысячи триста представителей Demon 2018.
Перед тем, как Dodge Demon с двигателем в свои 840 лошадиных сил уедет на аукцион, его эксклюзивно доработают. Автомобиль получит красный оттенок с ручной росписью, колеса в внушительные 18 дюймов, прошивку VIN на приборной панели.
Другой лот — Dodge Viper имеет установку на 8,5 литра с мощностью в 645 лошадиных сил. Он также получит перед продажей особую раскраску.
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