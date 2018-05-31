Jaguar XE появился в тюнинговом исполнении

За доработку Jaguar XE S взялось немецкое ателье Arden.

Когда стало почти ясно, что Jaguar XE не получит своего продолжения в индексе SVR, немецкие специалисты по послепродажной подготовке решили взять инициативу в свои руки. Для работы был взят за основу Jaguar XE S с двигателем V6 в 3 литра, имеющим опцию турбонаддува.

В своей заводской комплектации машина имеет мощность 380 лошадиных сил. Однако механикам из Arden этого показалось недостаточно, и они решили вплотную заняться переработкой мотора.

Был усилен наддув электрической части. Кроме того, были сделаны дополнительные настройки внешнего вида двигателя для придания ему дополнительной мощности.

В результате модифицированная установка получила 463 лошадиные силы. Она способна разогнать XE до 100 километров в за 4.9 секунды.

Тюнингу подвергся и кузов машины. Появились большой заднее крыло, двойной вентиляционный капюшон, а также колеса в 20 дюймов.

В итоге седан от Jaguar стал более спортивным. Также улучшились и аэродинамические свойства автомобиля.