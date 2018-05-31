Ещё
Jaguar XE появился в тюнинговом исполнении
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar XE появился в тюнинговом исполнении 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
За доработку Jaguar XE S взялось немецкое ателье Arden.
Когда стало почти ясно, что Jaguar XE не получит своего продолжения в индексе SVR, немецкие специалисты по послепродажной подготовке решили взять инициативу в свои руки. Для работы был взят за основу Jaguar XE S с двигателем V6 в 3 литра, имеющим опцию турбонаддува.
В своей заводской комплектации машина имеет мощность 380 лошадиных сил. Однако механикам из Arden этого показалось недостаточно, и они решили вплотную заняться переработкой мотора.
Был усилен наддув электрической части. Кроме того, были сделаны дополнительные настройки внешнего вида двигателя для придания ему дополнительной мощности.
В результате модифицированная установка получила 463 лошадиные силы. Она способна разогнать XE до 100 километров в за 4.9 секунды.
Тюнингу подвергся и кузов машины. Появились большой заднее крыло, двойной вентиляционный капюшон, а также колеса в 20 дюймов.
В итоге седан от Jaguar стал более спортивным. Также улучшились и аэродинамические свойства автомобиля.
Car.ru: последние новости
В России представлен роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan Audi E-Tron получит мини-камеры вместо обычных зеркал заднего вида Появились фото прототипа Lincoln Aviator
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал58
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин16
В России начались продажи полноприводного Subaru Legacy2
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео34
Видео
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение