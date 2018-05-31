В Оренбурге классическим авто дают новую жизнь

«Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь!» — заветная фраза, означающая начало прохождения парадных расчетов по главной площади России. Одновременно с этим к экранам телевизоров примыкали все — от мала до велика, а если телевизора в доме не было, то не грех было и к родственникам наведаться с утра пораньше.

Каждый год по брусчатке проезжали все новые и новые образцы военной техники, и это было чуть ли не единственной возможностью увидеть их. А возглавляли все шествие неизменные символы — роскошные фаэтоны командующего и принимающего. И если на Красной площади торжественно проезжали различные модификации ЗИС-102, ЗИС — 110Б, ЗИЛ — 111Г, ЗИЛ -115, то для регионов были специально выпущены в количестве 50 штук автомобили кабриолет на базе ГАЗ-24.

Этот автомобиль модифицирован из известной всем «баржи» ГАЗ-24 в парадный фаэтон силами армейских авторемонтных заводов, увидеть его в потоке было просто невозможно, а внешне схожие авто были ничем иным, как самоделами, который молодые ребята нещадно искромсали «болгаркой» и впихнули в него японский 2JZ. Главной отличительной особенностью оригинального кабриолета являются срезы стоек крыши, они мастерски закрыты хромированными накладками.

До наших дней сохранились единичные экземпляры этих легендарных автомобилей, они разошлись по частным коллекциям и музеям. Ностальгия и приближающаяся годовщина Победы в Великой Отечественной войне подвигли возродить этот автомобиль для Парада Победы в Оренбурге. Что для этого было проделано, и чьи золотые руки воплотили в жизнь мечту любого советского мальчишки?

ГАЗ-24 — легковой автомобиль среднего класса производился Горьковским Автомобильным Заводом с 1968 по 1986 годы. Выпускался с двумя типами кузовов — седан и универсал. В СССР в годы своего производства был самым престижным автомобилем, который можно было приобрести в личное пользование. Над его созданием трудились молодые специалисты ГАЗ на протяжении более 5 лет. Конструкторы вдохновились проходящей в 1959 году в Москве выставкой американской промышленной с её изобилием хрома, лоска и двухметровыми хвостовыми автомобильными килями. В общем, дизайн автомобиля тяготел к американской школе стиля.

Тюнинг классических российских автомобилей

Были и оригинальные придумки, например, зеркально отраженный изгиб Хоффмайстера (выступ в нижней части задней стойки автомобиля, обратный ее наклону) в рамках передних дверей, интересные хромированные «клычки» возле номерного знака (устанавливались только в первой серии «двадцатьчетверок»), стояночный фонарь в дефлекторе на задней стойке, строгая и стильная решетка радиатора.

Непростой задачей для конструкторов явилось наделить динамизмом представительский седан крупных размеров, при этом, не переборщив, но и не сделав американским «чемоданом», и с задачей этой они справились безупречно. В разработке находилось 4 вида двигателей, но до серийного выпуска дошли лишь два — 2,5-литровым I4 и МКП-4 или 5,5-литровым V8 и АКП-3. Однако параллельно с серийным выпуском модели заводом строились единичные экземпляры с импортными шестицилиндровыми двигателями, как рядными, так и V-образными.

Автоклассика в День Победы

К празднованию очередного юбилея победы в Великой Отечественной войне была поставлена задача — воссоздать два автомобиля, как положено — основной и запасной, в кузове кабриолет. Поиски подходящих для реконструкции и тюнинга седанов продолжались довольно длительное время и увенчались успехом. Один из автомобилей 1974 год выпуска ранее принадлежал участнику ВОВ летчику истребителю Яну Ивановичу Василенко.

Переделка седана в кабриолет — задача не из простых! Основная часть работ была доверена одному из лучших автосервисов в Оренбурге — «Авторитет» (ИП Лоскутов В. И.). Более чем 20-летний опыт работы, современное оборудование и профессионализм сотрудников, позволили в кротчайшие сроки провести все необходимые работы.

Важнейшим этапом явилось усиление и удлинение кузова, концепцию разрабатывали довольно долго. Для усиления каркаса автомобиля днище было укреплено металлическими пластинами толщиной 5 мм, передние крылья также усилены металлическими «косынками», над стойками тоже была проведена работа по укреплению. Именно это позволило полностью срезать крышу и не сложиться нижней части кузова.

Передние двери были удлинены на 300 мм, в результате чего средняя стойка также переместилась на 300 мм назад, а задние двери стали маленькими и не удобными для доступа в салон. Было принято решение сделать цельное крыло — совместить заднюю дверь и заднее крыло в единую деталь.

Следующим этапом был разбор, диагностика и необходимый ремонт всех агрегатов автомобиля. До наших дней почти все системы автомобиля дошли в исправном состоянии, за исключением тормозной системы и блока цилиндров, их заменили на более современные узлы.

Цвет для автомобиля был выбран не случайно, «Волга» покрашена в традиционный цвет парадной маршальской шинели.

Для переделки был выбран автомобиль из второй серии «двадцатьчетверки», его значительные отличия от первой серии наблюдались преимущественно в интерьере. Привычный для советского автолюбителя ленточный спидометр был сменен стрелочным, замок зажигания переехал с приборной панели на рулевую колонку, появились оклеенные под дерево центральная часть панели и спицы рулевого колеса. В центре панели красуется трёхдиапазонный приёмник. Невозможно не отметить обод руля — тонкий на столько, на сколько это может быть возможно. А ведь крутить его приходится постоянно, червячный рулевой механизм делает руль очень «длинным» — более 4х оборотов от упора до упора. Такая «баранка» хорошо способствует развитию мелкой моторики пальцев — все для советского человека!

А вот чего здесь действительно вдоволь — так это пространства! Сзади — диван, спереди — одно кресло водителя, правое удалено, на его месте установлен хромированный поручень, за него держится генерал или маршал во время движения, отдавая воинское приветствие. О принадлежности к парадному фаэтону также говорят измененные дверные карты — появившиеся во второй серии оттягивающиеся карманы демонтированы, вместо них строгая прострочка на коже алого цвета.

Классика на современной дороге

Понимание всей сложности управления этим автомобилем, по сравнению с современными аналогами, ничуть не уменьшает желания им управлять! За рулем этого доработанного образца советской техники губы непроизвольно растягиваются в улыбке, а руки тянутся прикоснуться к истории, нежно переключая кнопки приемника и поправляя зеркало заднего вида.

Говорить о стоимости данного автомобиля просто невозможно, ведь она измеряется уже не только покупной ценой и ценой вложений, а той бесконечной любовью и вниманием, вложенным в нее мастерами.

Руководитель сервиса «Авторитет» Василий Лоскутов, чьи сотрудники трудились над автомобилем не один месяц, в беседе не один раз подчеркнул сложность восстановительных работ раритетных автомобилей. К автомобилям со стажем нужно применять самые современнее технологии и передовое оборудование — малярный инструмент, покрасочная камера, роботизированная техника. Автосервис «Авторитет» не раз признавался лучшим в своей отрасли, получая титулы «Лучший автосервис» в 2006 году и Гран-при «За достижение значительных результатов в области внедрения передовых технологий и высокий уровень профессиональной подготовки и квалификации персонала» в 2012 году. Нужно отметить, что и с этой задачей он справился замечательно!