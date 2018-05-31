Выпущен последний экземпляр самого быстрого маслкара в мире — Dodge Challendger SRT Demon

Компания Dodge сообщила о завершении производства самого быстрого маслкара в мире — Challendger SRT Demon. На заводе в Онтарио (Канада) был собран последний экземпляр модели из запланированных 3 300 штук. И его решили продать на аукционе Barrett-Jackson. Торги пройдут 20-23 июня.

Напомним, «Демон» был представлен в апреле 2017 года. Он построен на базе купе Challendger SRT Hellcat. Под капотом — 6,2-литровый компрессорный двигатель V8, выдающий 840 л.с. Пару мотору составляет исключительно восьмиступенчатый «автомат». Разгон с места до 48 км/ч занимает всего 1,0 секунду, а до 96 км/ч — 2,3 секунды. Дрэговые четверть мили Dodge Challendger SRT Demon проходит за 9,65 секунды, имея на финише скорость 225 км/ч.

В оснащение Dodge Challendger SRT Demon вошли 18-дюймовые диски, обутые в специально созданные дрэговые шины, адаптивные амортизаторы Bilstein, информационно-развлекательная система Uconnect с 8,4-дюймовым дисплеем, на который можно вывести данные о производительности авто. И специальный ящик с инструментами, который позволит подготовить купе к гонкам, или к городским поездкам — в него вошло 18 предметов, в том числе гидравлический домкрат, ударный гайковерт с зарядным устройством, манометр, динамометрический ключ.

Стоит отметить, что последнему «Демону» предстоит пройти предпродажную подготовку. Его отправят в центр обслуживания, где он лишится заводского чёрного цвета и получит фрименную красную краску Viper Red, которую будут наносить вручную. Плюс 18-дюймовые алюминиевые колёса, 18-дюймовые радиальные шины, спциальную маркировку на кузове и передней панели.