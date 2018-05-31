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В линейке Hyundai N появится среднемоторный хот-хэтч
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В линейке Hyundai N появится среднемоторный хот-хэтч 

Motor.ru 54 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания Hyundai продолжает работу над среднемоторным хот-хэтчем, основу для которого заложила серия концепт-каров Racing Midship. Об этом в интервью изданию Top Gear сообщил глава спортивного подразделения Hyundai N Альберт Бирман.
[Самые безумные хот-хэтчи, которые никогда не попадут на конвейер] (https://motor.ru/selector/concephh.htm)
«Да, мы работает над такой машиной, — подтвердил Бирман — продолжаем эксперименты над тремя версиями Racing Midship, пробуем разные решения и подходы, и надеемся, что однажды в линейке Hyundai N появится новая модель».
Первый вариант среднемоторного Racing Midship (RM14) дебютировал в 2014 году. Машину построили на базе Veloster прошлого поколения и оснастили двухлитровым турбомотором Theta GDI мощностью 300 лошадиных сил. Годом позже появилась вторая итерация машины с индексом RM15.
За счет использования алюминиевой пространственной рамы и кузовных панелей из армированного карбоном пластика масса хот-хэтча снизилась на 195 килограммов. Спорткар укомплектовали алюминиевой двухрычажной подвеской, 19-дюймовыми моноблочными коваными дисками, каркасом безопасности как у машин WRC. С места до 100 километров в час RM15 мог разгоняться за 4,7 секунды.
Последний вариант экспериментального хэтчбека — RM16 N — оснастили блокировкой дифференциала с электронным управлением, выхлопной системой с активными заслонками и электронноуправляемым задним спойлером.
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