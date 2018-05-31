Мотоцикл Иж украсит собой линейку проекта «Кортеж», но нескоро

В линейке новейшей российской автопродукции под названием «Кортеж», в рамках которой был подготовлен лимузин для первых лиц государства, в том числе, для президента Владимира Путина , появится и двухколесное транспортное средство.

Сергей Чемезов. Мотоцикл должен появиться в линейке проекта «Кортеж», но когда именно — пока сказать сложно. Известно, что испытания мотоцикла завершатся в будущем году. А потом уже можно будет строить планы и говорить о конкретных сроках серийного производства модели. Об этом рассказал глава "Ростеха"

По словам Чемезова, недавно было показан прототип, а сейчас стоит задача создать инновационный продукт, который бы к тому же соответствовал всем требованиям современности в плане безопасности.

Ранее Чемезов рассказал Владимиру Путину, что мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов, осталось только довести его до ума. По его словам, байк, разработанный концерном «Калашников» , получился очень красивым и не уступающим по характеристикам западным аналогам.

На данный момент известно следующее. Мотоцикл способен разгоняться до сотни за 3,5 секунды. Его длина — 2 900 мм. Ширина — 940 мм. Высота — 1 250 мм. Вес — 510 кг. Максимальная скорость — 250 км/ч. Мощность двигателя — 110 кВт (150 л.с.). Момент — 180 Нм.

Проект «Единая модульная платформа» (ЕМП, популярное название — проект «Кортеж») предполагает создание линейки автомобилей на базе единой платформы. В линейку войдут седан, лимузин, минивен и внедорожник. И примкнувший к ним мотоцикл. На автомобиля проекта — гибридные силовые установки, двигатель (по умолчанию, V8) работает в паре с электромотором. Планируется, что эти автомобили со временем должны заменить существующий автопарк машин иностранных марок. Проект получил на реализацию из бюджета 12,4 миллиарда рублей. Предсерийное производство машин проекта «Кортеж» началось в конце ноября 2017 года.