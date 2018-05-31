Ритейлер «Связной» открыл предзаказы на автомобили Tesla 

Ретейлер «Связной» и Moscow Tesla Club запустили совместный проект, в рамках которого посетители интернет-магазина смогут оформить заказ на электромобили Tesla, говорится в сообщении «Связного».
Для онлайн-заказа доступны флагманские модели Tesla — седан Model S, кроссовер Model X, Model 3 и Roadster.
Посетитель сайта может выбрать модель, модификацию и дополнительные опции авто. После этого менеджеры Moscow Tesla Club получают копию конфигурации и связываются с заказчиком для уточнения деталей оплаты и условий получения электромобиля.
«Удобство покупки заключается в том, что клиент может выбрать автомобиль онлайн, а получить — посетив один раз шоурум Moscow Tesla Club», — отмечают в компании.
«"Связной" будет делать все, чтобы покупателям были доступны все самые технологичные товары, какими бы они ни были», — приводятся в сообщении слова главы объединенной компании («Связной» и «Евросеть») Александра Малиса.
Moscow Tesla Club — первая компания в России, осуществляющая продажу и обслуживание электромобилей Tesla. Она была основана в 2013 году. В шоу-руме на Кутузовском проспекте представлены все актуальные модели Tesla: Model S, Model X и Model 3.