Ритейлер «Связной» открыл предзаказы на автомобили Tesla

Ретейлер «Связной» и Moscow Tesla Club запустили совместный проект, в рамках которого посетители интернет-магазина смогут оформить заказ на электромобили Tesla, говорится в сообщении «Связного».

Для онлайн-заказа доступны флагманские модели Tesla — седан Model S, кроссовер Model X, Model 3 и Roadster.

Посетитель сайта может выбрать модель, модификацию и дополнительные опции авто. После этого менеджеры Moscow Tesla Club получают копию конфигурации и связываются с заказчиком для уточнения деталей оплаты и условий получения электромобиля.

«Удобство покупки заключается в том, что клиент может выбрать автомобиль онлайн, а получить — посетив один раз шоурум Moscow Tesla Club», — отмечают в компании.

Александра Малиса. «"Связной" будет делать все, чтобы покупателям были доступны все самые технологичные товары, какими бы они ни были», — приводятся в сообщении слова главы объединенной компании («Связной» и «Евросеть»