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«Связной» начал принимать заказы на электромобили Tesla
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«Связной» начал принимать заказы на электромобили Tesla 

Ferra.ru 47 минут назад
Фото: new-retail.ru
Российский ритейлер «Связной» решил начать «думать по-крупному» и перейти на гаджеты побольше. Совместно с московским клубом Tesla ритейлер открыл приём заказов на электромобили Tesla.
Для онлайн-заказа в «Связном» предлагаются флагманские модели Tesla — седан Model S, кроссовер Model X, Model 3 и Roadster. На svyaznoy.ru также доступен конфигуратор электромобиля, где посетитель сайта может выбрать модель, модификацию и дополнительные опции авто.
После того, как потенциальный покупатель определился, менеджеры Moscow Tesla Club получают копию конфигурации и связываются с заказчиком для уточнения деталей оплаты и условий получения электромобиля. В результате, клиент может выбрать автомобиль онлайн, а получить — посетив 1 раз шоурум Moscow Tesla Club. Цены стартуют от 8 713 700 рублей за стандартную комплектацию Model S.
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