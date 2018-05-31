«Связной» запустил в России продажу электрокаров Tesla через сайт

Клиентам могут выбрать четыре флагманских авто Tesla : седан Model S, кроссовер Model X, Model 3 и Roadster, первые две доступны для оформления, остальные — для предзаказа. Кроме того, клиентам предлагают воспользоваться конфигуратором электромобиля: выбрать модель, модификацию и дополнительные опции авто.

Варианты конфигурации седана Model S После выбора автомобиля и дополнительных параметров менеджеры Moscow Tesla Club получают информацию о клиенте и связываются с ним для уточнения деталей оплаты и условий получения электромобиля.

Представители Moscow Tesla Club обещают, что для покупки клиенту достаточно выбрать автомобиль через сайт и один раз посетить автосалон.

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