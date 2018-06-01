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Обновленная версия Skoda Superb получит новые двигатели и шасси
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Обновленная версия Skoda Superb получит новые двигатели и шасси 

Твое авто 3 минуты назад
По слухам, обновленная версия третьего поколения Superb появится в 2019 году. Внешне модель не сильно изменится, но в ней появится новый мотор и оборудование.
Специалисты полагают, что сейчас компания тестирует Superb с новым мотором, а возможно даже и гибридной силовой установкой. Что именно установлено под капотом тестируемого прототипа пока неизвестно. Есть предположения, что лифтбек получит мотор от седана Volkswagen, но не исключается, что в чешской модели установят дизельный 2,0-литровый мотор, которые впервые появится в Audi. Также есть вероятность, что флагманская модель чешского автопроизводителя обзаведется гибридной силовой установкой, но какой именно пока тоже неизвестно.
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