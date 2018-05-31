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Президентский кортеж теперь состоит из «Аурусов» (видео)
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Президентский кортеж теперь состоит из «Аурусов» (видео) 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Новости про новую российскую марку «Аурус» сейчас в тренде. Мы уже подробно рассказывали о ней, а также о засветившемся на инаугурации президентском лимузине. На этой же неделе были опубликованы новые снимки минивэна «Арсенал» и седана «Сенат».
А теперь появилось достаточно качественное видео кортежа главы государства. Как можно заметить, в нем теперь шесть «Аурусов»: флагманский лимузин, два седана и три минивэна в сопровождении. Остальные машины пока иномарки, но, вероятно, их замена — лишь вопрос времени. «Аурусов» пока банально сделано немного.
Самой массовой моделью бренда должен стать внедорожник «Комендант». Его обещают представить к концу года — и пока только в виде прототипа. Серийный вариант появится в 2019-м. Отметим, что пока нет никаких точных данных о том, сколько будут стоить российские премиальные автомобили.
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