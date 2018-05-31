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«Лэнд Роверы» научат ездить по бездорожью без водителя
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«Лэнд Роверы» научат ездить по бездорожью без водителя 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Land Rover разрабатывает автономные системы управления для бездорожья и тяжелых погодных условий. В рамках проекта CORTEX планируется создать пятимерную матрицу сенсоров, способную обеспечить четвертый и пятый уровень автономности. Сумма инвестиций в разработку составляет 3,7 миллиона фунтов стерлингов.
Совместно с Бирмингемским университетом специалисты Land Rover разрабатывают автономные платформы, использующие возможности искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения, оптимизируют работу датчиков и проводят тесты систем на внедорожных полигонах в Великобритании.
Основой системы автономного управления Land Rover является пятимерная матрица сенсоров. В ее состав входят акустические датчики, камеры, радары, детекторы света и лазерные дальномеры. Информация от них поступает на вычислительную платформу, обрабатывается в режиме реального времени и используется для принятия решений относительно построения безопасного маршрута.
В ноябре прошлого года появилась информация о том, что Ford разрабатывает систему автономного управления для внедорожников. Предполагается, что с помощью микрокомпьютера и сенсоров машины смогут определяют характер препятствия и анализировать безопасность его преодоления.
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