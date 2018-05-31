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Более 50 суперкаров соберет гонка «Московская миля»
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Более 50 суперкаров соберет гонка «Московская миля» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Участвовать будут автомобили самых известных марок с двигателями мощностью свыше 400 лошадиных сил. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Мероприятие пройдет 2 и 3 июня на Дмитровском автополигоне, его цель — привлечь внимание к безопасности дорожного движения. Владельцы мощных суперкаров смогут проверить себя и технику на специально подготовленной трассе, а также посоревноваться с соперниками. Организаторы гонки хотят показать, что город не место для скоростной езды: состязания должны проходить на специально приспособленной для этого территории при дежурстве экстренных служб.
Многие из машин специально подготовлены для соревнований, мощность двигателей некоторых из них достигает 1500 лошадиных сил. Динамометрическая прямая длиной 5 километров позволяет безопасно разогнаться до высоких скоростей.
В субботу, 2 июня, состоятся квалификационные заезды, на следующий день — финальные. Ожидается, что гонку посетят около 2 тысяч зрителей.
Билеты будут стоить от тысячи рублей и выше. От железнодорожной станции Дмитров до полигона и обратно можно будет доехать на бесплатных автобусах, которые предоставит городской департамент транспорта.
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