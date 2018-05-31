Genesis Essentia может появиться к 2021 году

Итальянский производитель суперкаров Genesis рассматривает возможность запустить свой концепт Essentia в серию.

С Essentia познакомились поближе посетители автосалона в Нью-Йорке, который проходил в марте текущего года. Представители итальянской компании планируют начать продажи суперкара уже в 2021 году.

А пока Genesis показывает будущий автомобиль на различных мероприятиях в разных уголках планеты. Внимание публики привлекает не только корпус из углеводородного волокна, но и революционный дизайн в виде дверей-бабочек и других элементов.

Красота купе сочетается с его быстротой. Автомобиль совершенно спокойно сможет разогнаться до 100 километров за 3 секунды.

Этому способствуют четыре электродвигателя, поддерживающих мощным аккумулятором. Правда, о производительности силовой установки пока известно мало информации.

В сети уже помещен видеоролик, демонстрирующий эффектность Genesis Essentia. Возможно, эта машина станет одним из прообразов автомобиля будущего.