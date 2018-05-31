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Land Rover Discovery Sport в спецверсии Landmark был представлен к юбилею автобренда
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Land Rover Discovery Sport в спецверсии Landmark был представлен к юбилею автобренда 

Car.ru 33 минуты назад
Фото: Car.ru
Руководство именитого автобренда Land Rover решило к семидесятилетнему юбилею автомарки выпустить вседорожник спецсерии Discovery Sport Landmark. Самый первый автомобиль указанной спецсерии был произведен именно 30.04.2018 года в юбилейную дату автобренда.
По силовой части автоновинку снабдили двухлитровым мотором на 180 л.с. в тандеме с девятиступенчатой коробкой-автоматом.
В плане оформления предлагается три оттенка кузова (белый, черный, а также серый), спортивные бамперы. В салоне кожаная обивка с серыми вставками.
Про технические характеристики автоновинки и ориентировочная стоимость автокомпанией пока что держится в строжайшей тайне.
Однако имеется информация, что Discovery Sport Landmark доберется и до российского авторынка. Правда о сроках пока что достоверной информации нет.
Вероятно новый Land Rover прибудет в Россию где-то через полгода после появления автомодели на европейском авторынке.
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