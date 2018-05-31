Land Rover Discovery Sport в спецверсии Landmark был представлен к юбилею автобренда

Руководство именитого автобренда Land Rover решило к семидесятилетнему юбилею автомарки выпустить вседорожник спецсерии Discovery Sport Landmark. Самый первый автомобиль указанной спецсерии был произведен именно 30.04.2018 года в юбилейную дату автобренда.

По силовой части автоновинку снабдили двухлитровым мотором на 180 л.с. в тандеме с девятиступенчатой коробкой-автоматом.

В плане оформления предлагается три оттенка кузова (белый, черный, а также серый), спортивные бамперы. В салоне кожаная обивка с серыми вставками.

Про технические характеристики автоновинки и ориентировочная стоимость автокомпанией пока что держится в строжайшей тайне.

Однако имеется информация, что Discovery Sport Landmark доберется и до российского авторынка. Правда о сроках пока что достоверной информации нет.

Вероятно новый Land Rover прибудет в Россию где-то через полгода после появления автомодели на европейском авторынке.