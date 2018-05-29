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Показан дизайн передней части нового внедорожника Audi Q8
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Показан дизайн передней части нового внедорожника Audi Q8 

Daily-Motor 29 мая 2018
Фото: Daily-Motor
Маркетинговый отдел Audi продолжает тизерную кампанию в отношении своего нового флагманского внедорожника Q8, который обещают представить 5 июня.
Спустя некоторое время после публикации первого скетча в профилях «Ауди» в социальных сетях появилось новое тизерное изображение Q8 — на этот раз его передней части кузова.
Судя по публикациям от Audi, серийная версия нового Q8 практически не будет отличаться с точки зрения дизайна от концепт-каров Q8 и Q8 Sport представленных в прошлом году.
На скетчах автомобиль изображен с крупной радиаторной решеткой и массивным обрамлением, ребра которой будут иметь не горизонтальный профиль, а вертикальный.
Напомним, что новый Audi Q8 разработан на одной платформе с итальянским кроссовером Lamborghini Urus и британским Bentley Bentayga, а также с Volkswagen Touareg и Audi Q7. Полноценная презентация этой модели состоится на автомобильном мероприятии в Шанхае 5 июня.
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