Показан дизайн передней части нового внедорожника Audi Q8

Маркетинговый отдел Audi продолжает тизерную кампанию в отношении своего нового флагманского внедорожника Q8, который обещают представить 5 июня.

Спустя некоторое время после публикации первого скетча в профилях «Ауди» в социальных сетях появилось новое тизерное изображение Q8 — на этот раз его передней части кузова.

Судя по публикациям от Audi, серийная версия нового Q8 практически не будет отличаться с точки зрения дизайна от концепт-каров Q8 и Q8 Sport представленных в прошлом году.

На скетчах автомобиль изображен с крупной радиаторной решеткой и массивным обрамлением, ребра которой будут иметь не горизонтальный профиль, а вертикальный.