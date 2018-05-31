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Jeep Wrangler «Call Of Duty»: когда всё внимание отдано колёсам
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Jeep Wrangler «Call Of Duty»: когда всё внимание отдано колёсам 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Wrangler Call of Duty: Modern Warfare 3 Special Edition — это крутой «Джип» с фантастическими дисками.
Да, мы прекрасно понимаем, что у Jeep есть совершенно новый Wrangler, но и предыдущая генерация ещё на многое способна. Данный проект как раз базируется на внедорожнике предшествующего «разлива». Машину назвали, если вы ещё не поняли, в честь шутера — компьютерной игрушки.
Авто отличался иным передним бампером со встроенной лебёдкой, кастомным капотом, блокирующимися дифференциалами, пересмотренной тотальным образом подвеской. Таким образом, теоретически, он может легко и просто покорить любые крутые склоны. Вообще ничего не боится. В салоне сиденья с вышивкой логотипа «Call of Duty», а также ещё кое-что из мелочи. Заметьте, что это всё сделал сам «Джип»!
И почему же аппарат грозный снова герой публикаций новостных? По причине того, что он получил несколько других обновлений от Brians Motorsports в Хендерсонвилле, штат Теннесси. Он также известен как BMS Offroad. Тюнер наградил этот Jeep зелёными светодиодными фарами, а ещё «другими модификациями подвески». Какими? Не знаем.
Наконец, дали комплект колёсных дисков (26/14) Forgiato Ventoso-T. Резина — 37-дюймовая. Хотя «катки» и выглядят привлекательными, мы не можем не задаться вопросом, как эта громадина едет на этих колёсах. Стоимость таких крутых «тапок» не огласили. Думается, цена «кусается».
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