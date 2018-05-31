«Морально устарел»: в Узбекистане завершается выпуск компакта Matiz

Производство маленького хэтчбека первого поколения в соседней стране окончательно свернут летом текущего года.

Компакт Daewoo Matiz начали выпускать в 1998 году в Южной Корее, модель пришла на смену хэтчу Daewoo Tico . Внешний облик первого Матиза разработан итальянской студией ItalDesign. С 2001 года производство маленькой «пятидверки» стартовало в Узбекистане, оттуда машины и поставляли в Россию. В 2004-м Daewoo перешла под контроль General Motors , после чего хэтч появился на некоторых рынках под именами Chevrolet Matiz и Chevrolet Spark . Выпуск Матиза первой генерации в Корее свернули в 2005-м, в Узбекистане же производство модели продолжилось, но под двумя марками — Uz-Daewoo (для экспорта) и Chevrolet (для внутреннего рынка). Теперь же сборку останавливают и в этой стране.

Как сообщили в пресс-службе GM-Uzbekistan, Матиз покинет конвейер узбекского предприятия в июле 2018-го. В компании отметили, что такое решение принято в соответствии со стратегией по обновлению модельного ряда. Кроме того, в GM-Uzbekistan учли «моральное и техническое устаревание модели». Потребность в малолитражках фирма обещает обеспечить за счет наращивания выпуска хэтча Spark — то есть, Матиза же, но уже третьей генерации.

На фото: салон хэтча Daewoo Matiz, который был доступен в России

В Узбекистане Chevrolet Matiz оснащается бензиновыми «тройкой» 0.8 и «четверкой» 1.0 мощностью 51 и 63 л.с. соответственно, оба двигателя сочетаются с пятиступенчатой «механикой». С теми же моторами хэтчбек был доступен и в России.

Напомним, наш рынок Matiz первого поколения покинул в 2016 году, в РФ хэтчбек продавали под брендом Uz-Daewoo. Долгое время модель пользовалась неплохим спросом из-за своей низкой цены (в год ухода — от 314 000 рублей), однако затем продажи начали падать. Так, в 2013-м в России было реализовано 23 490 компактов, а в 2015-м — всего 4 545 единиц.

Уходу хэтчбека с российского рынка способствовало и ужесточение стандартов безопасности — у модели не было ни ABS, ни «эйрбэгов». Кроме того, для всех машин в РФ стала обязательной система экстренного реагирования ЭРА-Глонасс. Ожидалось, что марка Ravon, пришедшая в Россию на смену Uz-Daewoo в том же 2016-м, обновит Matiz: «пятидверка» должна была получить и Эру, и подушки безопасности. Тогда даже появились фото компакта с эмблемами Ravon. Однако позже от этих планов отказались. А вот наследник Матиза — Spark — у нас представлен (опять же под брендом Ravon).

По материалам: www.kolesa.ru