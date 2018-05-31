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Популярный в России автомобиль снимают с производства
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Популярный в России автомобиль снимают с производства 

Авторамблер 16 минут назад
Фото: Авторамблер
Завод Uz-Daewoo принял решение о прекращении производства автомобиля Chevrolet Matiz/Daewoo Matiz, которая пользовалась большим спросом у россиян.
Малолитражка выпускалась в Южной Корее под брендом Daewoo с 1998 года, а с 2001-го стартовала сборка в Узбекистане, после чего хэтчбек появился на отечественном рынке. В 2004 году Daewoo попала под крыло General Motors, а в 2005-ом малолитражку отправили в отставку, но ее производство продолжилось в Узбекистане. Вариант для внутреннего рынка продавался под маркой Chevrolet, а экспортный — как Uz-Daewoo. У нас последний был переименован в Ravon.
С российского рынка автомобиль ушел в 2016 году — продажи падали, да и оснащение не включало в себя ни подушки безопасности, ни ABS. После прекращения узбекской сборки будут увеличены объемы выпуска модели Spark, являющейся преемником «Матиза».
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