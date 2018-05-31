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Завершено производство хэтчбека Matiz. Его выпускали 21 год!
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Завершено производство хэтчбека Matiz. Его выпускали 21 год! 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В июле текущего года на заводе General Motors в Узбекистане завершится производство малолитражки Chevrolet Matiz. Как говорится в сообщении марки, такое решение принято в связи с «моральным и техническим устареванием модели». Под различными марками машина продавалась в течение 21 года.
«Матиз» начали выпускать в Узбекистане в августе 2001 года — хэтчбек стал четвертой моделью Chevrolet, который встал на конвейер Асакинского автомобильного завода. Через три года появилась модификация под названием Best, которая комплектовалась двигателем объемом один литр, а также машины с автоматической коробкой передач.
Переднеприводный хэтчбек предлагался с моторами объемом 0,8 и 1,0 литра, выдающими 51 и 64 силы. «Сотню» такой автомобиль может набирать примерно за 18 секунд. Максимальная скорость не превышает 145 километров в час.
Выпуск «Матиза» был начат в Южной Корее в 1997 году, а затем — в Польше, Индии и Румынии. В Узбекистане Matiz продавался под маркой Chevrolet, а на экспорт шел под именем Uz-Daewoo. В России для машины использовался бренд Ravon. На нашем рынке хэтчбеки прекратили продавать в 2016 году.
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