На российский авторынок прибыл Lifan Myway с АКПП 

Автодилеры китайского автобренда Lifan в РФ объявили о прибытии автомодели Myway с коробкой-автоматом.
Обсуждаемая автомодель, но только с 5-ступенчатой МКПП доступна на авторынке РФ с прошлой осени.
В новой поставке автомобили оснащены 1,8-литровым силовым агрегатом с пятиступенчатой коробкой-автоматом.
Как стало известно, модификация указанной автомодели Luxury стоит от 989900 рублей.
В устройство автомодели Lifan Myway входит современный набор систем и оснащения. Среди прочего отдельно можно отметить: бортовой компьютер, систему контроля давления шин, противоугонную систему, фронтальные защитные подушки, бесключевую систему доступа, электростеклоподъемники, систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и другое.
Габаритные размеры внедорожника:
длина — 4,44 метра;
ширина — 1,76 метра;
высота — 1,73 метра;
колесная база — 2,72 метра.
Гарантия от автопроизводителя: пять лет либо 150000 километров пробега.