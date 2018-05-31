Ещё
На российский авторынок прибыл Lifan Myway с АКПП
Далее:
Читайте также:
Ещё

На российский авторынок прибыл Lifan Myway с АКПП 

Car.ru 27 минут назад
Фото: Car.ru
Автодилеры китайского автобренда Lifan в РФ объявили о прибытии автомодели Myway с коробкой-автоматом.
Обсуждаемая автомодель, но только с 5-ступенчатой МКПП доступна на авторынке РФ с прошлой осени.
В новой поставке автомобили оснащены 1,8-литровым силовым агрегатом с пятиступенчатой коробкой-автоматом.
Как стало известно, модификация указанной автомодели Luxury стоит от 989900 рублей.
В устройство автомодели Lifan Myway входит современный набор систем и оснащения. Среди прочего отдельно можно отметить: бортовой компьютер, систему контроля давления шин, противоугонную систему, фронтальные защитные подушки, бесключевую систему доступа, электростеклоподъемники, систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и другое.
Габаритные размеры внедорожника:
длина — 4,44 метра;
ширина — 1,76 метра;
высота — 1,73 метра;
колесная база — 2,72 метра.
Гарантия от автопроизводителя: пять лет либо 150000 километров пробега.
Car.ru: последние новости
Почему для современных моторов противопоказан 92-ой бензин Обнародован очередной рейтинг надежных автомобилей Появились фото прототипа Lincoln Aviator
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге26
Под «мостом глупости» впервые проехала газель11
В Киеве автомобиль из кортежа Порошенко сбил ребенка1
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин19
Бензин становится все дороже198
Видео
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение