На российский авторынок прибыл Lifan Myway с АКПП

Автодилеры китайского автобренда Lifan в РФ объявили о прибытии автомодели Myway с коробкой-автоматом.

Обсуждаемая автомодель, но только с 5-ступенчатой МКПП доступна на авторынке РФ с прошлой осени.

В новой поставке автомобили оснащены 1,8-литровым силовым агрегатом с пятиступенчатой коробкой-автоматом.

Как стало известно, модификация указанной автомодели Luxury стоит от 989900 рублей.

В устройство автомодели Lifan Myway входит современный набор систем и оснащения. Среди прочего отдельно можно отметить: бортовой компьютер, систему контроля давления шин, противоугонную систему, фронтальные защитные подушки, бесключевую систему доступа, электростеклоподъемники, систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и другое.

Габаритные размеры внедорожника:

длина — 4,44 метра;

ширина — 1,76 метра;

высота — 1,73 метра;

колесная база — 2,72 метра.

Гарантия от автопроизводителя: пять лет либо 150000 километров пробега.