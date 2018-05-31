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На российский авторынок прибыли Lifan Myway с АКПП
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На российский авторынок прибыли Lifan Myway с АКПП 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автодилеры китайского автобренда Lifan в РФ объявили о прибытии автомодели Myway с коробкой-автоматом.
Обсуждаемая автомодель, но только с 5-тиступенчатой МКПП доступна на авторынке РФ с прошлой осени.
В новой поставке автомобили оснащены 1,8-литровым силовым агрегатом с пятиступенчатой коробкой-автоматом.
Как стало известно, модификация указанной автомодели Luxury стоит от 989900 рублей.
В устройство автомодели Lifan Myway входит современный набор систем и оснащения. Среди прочего отдельно можно отметить бортовой компьютер, система контроля давления шин, противоугонная система, фронтальные защитные подушки, бесключевая система доступа, электростеклоподъемники, система «ЭРА-ГЛОНАСС» и другое.
Габаритные размеры внедорожника:
длина — 4,44 метра;
ширина — 1,76 метра;
высота — 1,73 метра;
колесная база — 2,72 метра.
Гарантия от автопроизводителя: пять лет либо 150000 километров пробега.
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