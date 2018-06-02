Рейтинг китайских моделей на авторынке РФ

Рейтинг китайских моделей на авторынке РФ По результатам продаж китайских автомобилей на рынке России в январе-апреле 2018 года первое место занимает модель Lifan Solano , о чем говорится в материалах исследования «Автостат Инфо».

За первые четыре месяца текущего года в России было продано 919 седанов Lifan Solano, что на 11,5% больше прошлогодних продаж этой модели (824 ед.). Второе место в рейтинге «китайцев» занимает Lifan X60 . За отчетные четыре месяца эта модель разошлась в РФ в количестве 902 ед., что на 52,2% меньше прошлогоднего результата — 1887 ед. Кроссовер Chery Tiggo занимает третье место среди моделей из Поднебесной на авторынке РФ. С января по апрель включительно в стране было продано 813 де. Chery Tiggo — это на 7,7% больше прошлогоднего результата —755 ед. В топ-5 входят еще две модели «Лифан». Это SUV моделей Lifan Myway (761 ед.) и Lifan X50 (712 авто, -39%).

«Десятку» моделей китайских марок с наиболее высокими продажи в РФ в период с января по апрель 2018 года составили: DW Hower H3 (627 авто), Zotye T600 (601 шт., +213%), Haval H6 (485 ед., +39%), а также Geely Emgrand X7 (362 шт., -2,7%) и Changan CS35 (323 ед., -3%).

По данным «Автостат Инфо» за январь-апрель 2018 года Lifan продал на российском рынке 3401 ед. (-14,3%), Chery реализовал 1240 машин (+3,5%), Great Wall — 699 авто (годом ранее — 3 шт.), а Haval и Zotye — 696 (+41%) и 601 (+207%) ед. соответственно.