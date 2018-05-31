Российский парк автомобилей с ГБО будет ежегодно прирастать 10-30000 машин

Такое мнение высказал заместитель министра энергетики К. Молодцов.

Чиновник приводит статистику с 2013 года. По его словам, количество машин с ГБО с тех пор удвоилось.

В ближайший десяток лет ожидается стабильный прирост на 10-30000 таких машин. Для этого есть все перспективы. Прежде всего газовое топливо наиболее доступно по цене на российском топливном рынке.

Второй весомый аргумент в пользу ГБО — это экологические показатели выхлопных газов силовой установки, работающей на газе.

По некоторым данным показатели вредных веществ ниже от машин с дизельными и бензиновыми моторами в 2-9 раз. А это очень актуально для города. Особенно важна экология для мегаполисов.

Так что у газобаллонных установок довольно широкие перспективы. Тем паче, что газа в России 37% от мировых запасов. Так что пока еще нам долго не нужно переживать за его наличие. И цена довольно долго будет удерживаться, пока машины с ГБО не начнут преобладать. Тогда и цена может повыситься.