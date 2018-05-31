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Tesla превратила Model S в сервисные автомобили
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Tesla превратила Model S в сервисные автомобили 

Auto.Today 47 минут назад
Фото: Auto.Today
Американская компания решила переоборудовать свои Model S в специальные автомобили, необходимые для мобильного обслуживания.
По сообщениям Autocar, в общем Tesla реализовала 350 таких транспортных средств, направленных на использование в сервисных центрах во всем мире. По сути машины были переделаны, дабы иметь возможность перевозить все необходимые инструменты, которые помогут провести ремонтные работы даже в полевых условиях.
Задние сидения Tesla Model S были полностью удалены, на них месте специалисты установили стойку с выдвижными ящиками для хранения таких компонентов, как воздушный компрессор, зарядное устройство для электроинструментов и кофеварку. Полка была установлена с использованием существующих креплений.
В результате, благодаря новому сервису, владельцы транспортных средств Tesla могут обратиться за помощью через мобильное приложение компании, после чего в течении следующих 72 часов специалисты будут направлены в указанное место. Предполагается, что Tesla выбрала Model S в качестве основы для сервисных автомобилей, потому что данный автомобиль выпускается намного быстрее, нежели другие модификации компании.
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