Расходы россиян на покупку люксовых авто превысили 18 млрд рублей

Расходы россиян на покупку люксовых авто превысили 18 млрд рублей По данным исследования «Автостат Инфо», российские покупатели израсходовали на покупку машин класса «люкс» 18,38 млрд рублей за первые четыре месяца 2018 года. Аналитики отмечают, что сумма этих затрат стабильно росла в течение этих месяцев и увеличилась, например, в апреле в сравнении с мартом с 5,565 до 6,231 млрд рублей.

В апреле этого года лидером по выручке с продаж среди моделей люксового сегмента стал Mercedes-Benz S-класса. За месяц покупатели приобрели 253 таких автомобиля и потратили на них 2,016 млрд рублей. Второе место среди самых доходных моделей этого сегмента занимает BMW 7-Серии. Всего было продано 105 таких машин в апреле текущего года на общую сумму в 606,28 млн рублей. Продажи модели Porsche Panamera (третье место в рейтинге доходности) составили в апреле 63 ед. С реализации такого количества машин продавцы выручили 497,98 млн рублей.

Кроме того, в апреле россияне купили 131 автомобиль модели Audi A5 и потратили на них 363,86 млн рублей, а также 39 спорткаров Porsche 911 на 351,03 млн рублей и 49 автомобилей Lexus LS на 300,79 млн рублей.

Отметим, что на все легковые автомобили в апреле этого года россияне потратили, согласно данным «Автостат Инфо», 193,16 млрд рублей, а за январь-апрель они израсходовали 606,95 млрд рублей.